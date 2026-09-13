Esta Fecha se Reanudan Pagos de Pensión Bienestar Tras Pausa en Septiembre 2026

Luego de la suspensión del pago de la Pensión Bienestar que se llevará a cabo este mes de septiembre 2026, ya hay una fecha cuando se retomarán los depósitos, por lo que en N+ te damos a conocer todos los detalles, como letras y apellidos que recibirán el pago cuando se reanuden.

Este noveno mes se lleva a cabo la dispersión de los apoyos correspondientes al quinto bimestre del año. Los programas que se depositan y sus respectivos montos son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $6,400 bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 bimestrales.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: $3,300 bimestrales.

Programa Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales, en la mayoría de los casos.

Como ya es una tradición, esta dispersión se realiza mediante un calendario de depósitos, el cual se organiza conforme a letras en orden alfabético, de acuerdo con el primer apellido de los beneficiarios.

Sin embargo, también, como sucede cuando hay un día festivo o no hábil, los pagos se suspenden y así sucederá en septiembre 2026 por el feriado oficial correspondiente a la conmemoración del Día de la Independencia.

Los pagos se reanudarán el jueves 17 de septiembre y cobrarán las personas cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ y O.

A continuación, te compartimos algunos de los apellidos que podrán cobrar a partir de ese día:

Navarro

Nieto

Noriega

Narváez

Navarrete

Negrete

Nieves

Neri

Nájera

Núñez

Ñahuey

Ñahui

Ortiz

Ortega

Ochoa

Olivares

Cabe recordar que el pago de este periodo de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y los demás programas terminará el viernes 25.

Así seguirá el orden del calendario: