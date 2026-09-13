Programas sociales

Esta Fecha se Reanudan Pagos de Pensión Bienestar Tras Pausa en Septiembre 2026

La Secretaría del Bienestar realiza este mes el pago de los distintos programas federales del quinto bimestre

Pensión BienestarFoto: Cuartoscuro | Archivo
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