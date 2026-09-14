Desaparecidos

Buscan a Marcel y Cristian, Desaparecidos en Tonalá Tras Salir de sus Hogares

Las víctimas iban a conocer a dos jovencitas, sin embargo, jamás regresaron. Sus familiares esperan encontrarlos lo más pronto posible

manifestación por desaparecidosFamiliares y amigos se manifestaron para exigir la localización de ambos jóvenes. Foto: N+

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Dos jóvenes desaparecen en Jalisco tras encontrarse con dos chicas. La moto de Cristian fue hallada abandonada.

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