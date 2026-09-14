Buscan a Marcel y Cristian, Desaparecidos en Tonalá Tras Salir de sus Hogares

En Jalisco, buscan a dos jóvenes desaparecidos tras encontrarse con dos jovencitas durante la noche. Sus familiares solo saben que los vieron por última vez cerca de las vías del Periférico, al cruce de la calle Malecón en la colonia Jalisco de Tonalá.

Marcel Alexei Domínguez, de 21 años, salió con su amigo Cristian Álvarez, de 18, el pasado 24 de agosto. Desde entonces no saben nada de su paradero.

Desde que ambos jóvenes no están en sus casas, comentan sus familiares que sus hogares no son los mismos, puesto que hay niños y adultos que los esperan, sabiendo que son hombres de bien. Además, otro dato recabado en la propia investigación fue que en la gasolinera del cruce donde los vieron por última vez ubicaron la motocicleta de Cristian, aunque abandonada.

"Se ve en los videos, que ya se los pasamos nosotros a Fiscalía, que cruzan el Periférico en dirección a la cremería, y de ahí empiezan a caminar rumbo a Malecón; en cuanto salen del radio de la cámara a las 8:33, ya no se supo de ellos”, dijo Karla Rivera, madre de Marcel.

Por su desaparición, familiares y amigos de ambos jóvenes bloquearon los carriles centrales del Nuevo Periférico, con el propósito de buscar respuestas y apoyo, tanto de autoridades como de la sociedad.

Ambos jóvenes ya cuentan con fichas de desaparición activas por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, así como con una carpeta de investigación en la Fiscalía de Jalisco, para poder localizarlos lo más pronto posible.