Accidentes

Mujer Resulta Lesionada tras Caer en el Cerro del Borrego en Orizaba, Veracruz

Paramédicos realizaron las maniobras necesarias para apoyar a Yolanda “N” como fue identificada, en su descenso

Mujer cae en el Cerro del Borrego en OrizabaLa mujer fue atendida por paramédicos de Protección Civil Municipal. Foto: N+

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Yolanda 'N' sufre caída en el Ecoparque del Cerro del Borrego en Orizaba. Fue auxiliada por paramédicos y llevada al hospital.

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