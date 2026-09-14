Mujer Resulta Lesionada tras Caer en el Cerro del Borrego en Orizaba, Veracruz

Una mujer adulta resultó lesionada al sufrir una caída de su propia altura mientras se encontraba en el Ecoparque del Cerro del Borrego, en la ciudad de Orizaba.

La mujer identificada como Yolanda “N”, fue atendida por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes realizaron las maniobras necesarias para apoyarla en su descenso.

Debido a las condiciones del lugar, la mujer fue trasladada en una camilla hasta una de las cabinas del teleférico, en la parte alta del Cerro del Borrego, para ser llevada a la Plaza donde se ubica el acceso al teleférico, y fue valorada por paramédicos.

El personal de emergencia determinó que presentaba un esguince, sin que se confirmara alguna fractura, por lo que posteriormente fue enviada en una ambulancia de Protección Civil Municipal a un hospital para recibir atención médica.