Sociedad

Tren Ligero de Guadalajara Ampliará su Horario por el Grito de Independencia

Las Líneas 1, 2 y 3 extenderán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada para facilitar los traslados de usuarios

MiTrenMiTren extenderá su horario de servicio por el Grito de Independencia. Foto: N+

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El Tren Ligero extiende su horario hasta la 1:00 a.m. el 16 de septiembre para que disfrutes del Grito de Independencia sin preocupaciones de transporte

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