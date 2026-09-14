Tren Ligero de Guadalajara Ampliará su Horario por el Grito de Independencia

El Tren Ligero de Guadalajara anunció una ampliación en su horario de servicio con motivo de los festejos patrios, por lo que las personas que acudan a las celebraciones podrán contar con transporte público durante más tiempo.

El ajuste aplicará el 15 de septiembre, cuando las Líneas 1, 2 y 3 mantendrán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada del 16 de septiembre.

Cabe señalar que el Siteur recomendó a los usuarios tomar en cuenta esta modificación y planear con anticipación sus viajes para evitar contratiempos durante la jornada de festejos.

Este 15 de septiembre tendremos horario extendido en #MiTren para acompañar tus traslados durante la celebración.



Las Líneas 1, 2 y 3 ampliarán su servicio hasta la 1:00 a. m. del 16 de septiembre.



Toma en cuenta este ajuste de horario y planea con anticipación tus viajes. pic.twitter.com/9dKDammBpD — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) September 10, 2026

De manera habitual, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero operan de lunes a domingo de 5:00 a 23:00 horas.

Por ello, durante la celebración del Grito de Independencia, el horario será extendido de manera especial para estas tres líneas.