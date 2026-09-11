Será Cambiado de Plantel Alumno que Entró con Arma a Secundaria de Guadalajara

El estudiante que ingresó con un arma de fuego hechiza a la Secundaria Número 79, en la colonia Miravalle, en el municipio de Guadalajara, será cambiado de plantel.

Esta medida fue solicitada por los padres del estudiante, después de una semana que el menor de edad entró al plantel educativo con un arma calibre .22 con un cartucho útil y otras municiones.

“Esa es una investigación que está haciendo la Fiscalía. Hay unos niños que dicen que sólo fue para ostentarla, mostrarla, en fin. Pero eso es un tema de la Fiscalía porque estamos hablando de un arma de fuego y es la atención del niño a la que nosotros nos estamos encargando y la Fiscalía de la investigación”, informó Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco.

Cabe señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones, mientras que la autoridad educativa apoya en el tema psicológico y de acompañamiento.

Las autoridades descartaron un operativo para revisar mochilas en esta secundaria y en los demás planteles educativos de Jalisco; especificaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictó que no es viable jurídicamente en el modelo legislativo poder intervenir en las pertenencias de los niños.