Seguridad

Será Cambiado de Plantel Alumno que Entró con Arma a Secundaria de Guadalajara

El menor que ingresó a una escuela en la colonia Miravalle cambiará de plantel luego de que sus padres solicitaran esta medida

Mochila del menorCambiarán de plantel al menor que entró con un arma de fuego a una secundaria de Guadalajara. Foto: N+

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Alumno que ingresó con arma a secundaria en Guadalajara será cambiado de plantel. Padres solicitaron medida tras incidente con pistola calibre .22. Fiscalía investiga.

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