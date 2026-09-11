Seguridad

Realizan Operativo tras Detención de Presidente Municipal en Esperanza, Puebla

Elementos de la Policía Estatal realizan labores de vigilancia y proximidad con pobladores del municipio poblano tras el arresto de su edil

Operativo Seguridad Desplegado Detención Isaac N Robo Transporte Carga Esperanza PueblaRefuerzan Seguridad en Esperanza, Puebla, tras Detención de su Presidente Municipal. Foto: SSP Puebla

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Tras la detención del alcalde de Esperanza, Puebla, por presunto robo de transporte, la Policía Estatal intensifica patrullajes.

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