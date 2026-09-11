Realizan Operativo tras Detención de Presidente Municipal en Esperanza, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla informó que sus elementos refuerzan la seguridad mediante recorridos de seguridad en el municipio de Esperanza.
Lo anterior a unos días del cumplimiento del 'Operativo Enjambre' en el que detuvieron al alcalde Isaac ‘N’, a su hermano y a la ex secretaria de Seguridad Ciudadana.
El dispositivo de seguridad se realiza con apoyo de vehículos blindados y mediante patrullajes focalizados por aire y tierra. Las fuerzas del orden llevan a cabo labores de vigilancia y acciones de proximidad con los pobladores.
De acuerdo con la SSP Puebla, al tener mayor presencia operativa en la demarcación, se fortalece la prevención del delito y la protección de las familias, al igual que se descarta la ingobernabilidad en el lugar.
El pasado 7 de septiembre de 2026 fuerzas federales detuvieron al alcalde de Esperanza, Isaac 'N', durante una movilización policiaca en dicho municipio de Puebla.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC) Omar García Harfuch, reveló que el edil estaría relacionado con el delito de robo a transporte de carga.
El presidente municipal estaba vinculado con el grupo delincuencial conocido como ‘Los Zúñiga’ que tenía como principal líder a Genaro ‘N’, quien fue detenido el 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz.
La estructura actuaba en los tramos con mayor incidencia delictiva como la autopista México-Puebla y Puebla-Orizaba, y está relacionada con el robo de unidades y mercancía, así como privación de la libertad, y hechos de violencia que durante años afectaron a transportistas operadores y usuarios.