Sociedad

El Amor que un Artesano de Oaxaca Convirtió en Barro

En San Antonio Castillo Velasco, José García y Teresita Mendoza han hecho del barro una forma de vida. Desde su taller, crean esculturas que hablan de su comunidad y su propia historia

Artesanos de baro en OaxacaFoto: N+
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