Cambio climático

Pronostican Calor de Hasta 47 Grados y Tormentas Aisladas en Tamaulipas

Protección Civil prevé ambiente muy bochornoso, ráfagas de viento y chubascos aislados en la zona Sur, Cañera y costa del estado

Pronostican Calor de Hasta 47 Grados y Tormentas Aisladas en TamaulipasPronostican Calor de Hasta 47 Grados y Tormentas Aisladas en Tamaulipas. Foto: N+

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Tamaulipas enfrenta un inicio de semana con calor sofocante y vientos fuertes. Protección Civil advierte sobre tormentas en la costa y recomienda precaución.

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