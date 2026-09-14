Pronostican Calor de Hasta 47 Grados y Tormentas Aisladas en Tamaulipas

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó que durante el inicio de esta semana laboral prevalecerán las altas temperaturas y el ambiente bochornoso en la entidad, donde se esperan sensaciones térmicas que oscilarán entre los 43 °C y 47 °C.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, también se registrará un evento de "Surada" por la tarde, con ráfagas de viento de entre 35 y 55 km/h.

Asimismo, la dependencia advirtió sobre la probabilidad de tormentas y chubascos aislados, concentrándose principalmente en la zona Sur, la región Cañera y a lo largo de la franja costera del estado.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.