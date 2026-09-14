Habilitan Albergues Temporales en Mexicali Ante Condiciones Meteorológicas

Autoridades habilitaron seis espacios como albergues temporales en Mexicali para brindar resguardo a las personas que lo requieran ante las condiciones meteorológicas que se presentan en la región.

El Gobierno de Baja California informó que los refugios se encuentran distribuidos en distintos puntos de Mexicali y el Valle, por lo que invitó a la población a identificar el espacio más cercano y compartir la información con quienes puedan necesitarla.

Entre los espacios habilitados se encuentra Punto Eco, ubicado en el Parque Vicente Guerrero, en el bulevar Adolfo López Mateos y Alfonso Esquivel, en la colonia Industrial.

También está disponible el CDC Pilares Baja California, localizado en la avenida Bahía de Todos los Santos y avenida San Luis Potosí, en la colonia Baja California, así como el Albergue Peregrino, sobre la Calzada de los Presidentes.

En el Valle de Mexicali fueron habilitados el Centro de Desarrollo Humano Integral Delta-Oaxaca, ubicado en avenida Lázaro Cárdenas, en Estación Delta; el Centro de Desarrollo Humano Integral Verónica, en el poblado de Verónica, Delegación Carranza, y el Salón Ejidal Delta del Ejido Nayarit.

Las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía el número 686 245 7691 para solicitar información sobre los albergues temporales y los espacios disponibles.

El Gobierno del Estado exhortó a la población a tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas y acudir a estos espacios en caso de requerir resguardo.

APG