Cambio climático

Habilitan Albergues Temporales en Mexicali Ante Condiciones Meteorológicas

Autoridades informaron que hay espacios disponibles para quienes necesiten resguardarse

Habilitan Albergues Temporales en Mexicali Ante Condiciones MeteorológicasHabilitan Albergues Temporales en Mexicali Ante Condiciones Meteorológicas | Foto: N+
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