Buscan a Erik Alejandro Briones en Puebla; Salió de Trabajar y No Llegó a su Casa

Erik Alejandro Briones Valencia fue reportado como desaparecido luego de salir de trabajar en Puebla, de acuerdo a conocidos, el joven de 29 años de edad tenía planeado acudir a una sucursal bancaria en inmediaciones de la Central de Abasto, sin embargo, desde entonces ni ha sido localizado.

Heidy menciona que su hijo es un hombre tranquilo que no sale de casa y es muy amado, por lo que se encuentran preocupados luego de que perdieran la comunicación con él.

De acuerdo a la información, el pasado 2 de septiembre Erik Alejandro salió de casa para ir a trabajar a una empresa localizada en la Autopista México-Puebla, parecía ser un día normal, sin embargo, al terminar su jornada laboral presuntamente se dirigiría a un cajero en la Central de Abasto.

Estos datos fueron proporcionados por un compañero de trabajo del joven, no obstante, la madre asegura que no se les han brindado cámaras de seguridad en donde se corrobore que Erik haya salido de su espacio de trabajo o que haya acudido a alguna sucursal bancaria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla emitió una ficha de búsqueda y abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-L1/001228/2026.

Continúa búsqueda de Erik Alejandro. Foto: Comisión de Búsqueda de Desaparecidos

Erik Alejandro Briones Valencia vestía con una sudadera color gris liso, playera negra sin mangas, pantalón tipo pants color gris, tenis blancos con negro, mochila negra con una lonchera térmica y su cartera.

Como señas particulares tiene una cicatriz de dos centímetros en el entrecejo, y tatuajes con la figura de un masculino cargando un niño, un atrapasueños con un lobo, un corazón con una madre y un bebé en su interior, el nombre de 'Heidi' en cursiva y dos pinchos sin concluir.

La búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello y Erick Alejandro Briones Valencia llegó este 14 de septiembre a las instalaciones de la Ciudad Universitaria (CU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La comunidad universitaria recibió a las familias de ambos jóvenes para sumarse a una jornada de difusión y pega de fichas de búsqueda al interior del campus.

Estudiantes y familiares recorrieron diferentes espacios para colocar los rostros y datos de los dos jóvenes, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlos y aportar información sobre su paradero.

Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la licenciatura de Administración de la BUAP, tiene 25 años y su caso ha movilizado a integrantes de la comunidad universitaria luego de desaparecer el pasado 5 de septiembre tras ir a jugar futbol.

Erick Alejandro Briones Valencia de 29 años, fue visto por última vez el pasado 2 de septiembre en la zona de la Central de Abasto de Puebla.

Entre fotografías, fichas y mensajes de apoyo, las familias mantienen una misma petición: que la ciudadanía no sea indiferente y ayude a que Hugo y Erick regresen a casa. Cualquier información que contribuya a localizarlos debe ser reportada a las autoridades.

Con información de N+

MCS