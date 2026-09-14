Desaparecidos

Buscan a Erik Alejandro Briones en Puebla; Salió de Trabajar y No Llegó a su Casa

El joven de 29 años de edad tenía planeado acudir a una sucursal bancaria en la Central de Abastos, desde entonces se desconoce su paradero.

Erik Alejandro desaparecido en Puebla.Buscan a Erik Alejandro desaparecido en Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Erik Alejandro Briones Valencia fue visto por última vez en la Central de Abasto de Puebla. Su familia pide ayuda para encontrarlo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+