Desaparecidos

Continúa Búsqueda del Estudiante de la BUAP; FGE Puebla Revela Avances

Gracias a videos de seguridad se logró determinar que fue visto por última vez en una cañada del Río Alseseca, en donde localizaron una mochila

Búsqueda de Hugo Alejandro Hernández llega a Río Alseseca.Búsqueda de estudiante de la BUAP llega a Río Alseseca. Foto: Que Nota

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La FGE de Puebla revela avances en la búsqueda de Hugo Hernández, estudiante de la BUAP. Cámaras de seguridad lo ubican por última vez en el Río Alseseca.

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