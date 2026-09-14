Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), continúa desaparecido; La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer más detalles sobre las acciones de búsqueda y la comunicación con sus familiares.

De acuerdo a la fiscal Idamis Pastor, se logró determinar que fue visto por última vez en una cañada del Río Alseseca, en donde localizaron una mochila; Además, las labores de búsqueda se extendieron hasta el desemboque en Valsequillo.

La autoridad mencionó que estos resultados se dieron gracias a que estuvieron siguiendo sus movimientos a través de videos de cámaras de seguridad.

En rueda de prensa, la fiscal de Puebla mencionó que se han realizado un total de 25 actos de investigación en los cuales destacan entrevistas, servicios policiales, indagaciones de datos en su línea telefónica, acciones de búsqueda con apoyo de drones en coordinación de la unidad de apoyo policial.

Además se han realizado trabajos por parte peritos de criminalista en la zona del Río Alseseca en coordinación con el personal de Comisión de Búsqueda de Personas, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Las investigaciones de campo continúan para dar con el paradero de Hugo Alejandro Hernández Tello quien desapareció el pasado 5 de septiembre luego de salir de casa para ir a jugar futbol.

Por su parte, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier confirmó que se reunió con los familiares del estudiante de la BUAP y mencionó lo siguiente: "Desde luego que nos duele lo que están viviendo ellos, entendemos la angustia, lo hemos platicado en los centros de Casa Serdán, nos angustia cuando nuestros hijos salen de casa(...) para nosotros lo más importante es encontrar a Hugo.

El mandatario agregó que escucharon y atendieron las inquietudes de Concepción Tello y Hugo Hernández, padres del joven desaparecido, además, manifestó todo su apoyo para poder localizarlo.

Finalmente, la fiscal Idamis Pastor señaló que ninguna línea de investigación está descartada y esperan poder hallar al estudiante con vida, lo más pronto posible.

Con información de N+

MCS