Macklemore Es Retirado de la Gira de Ed Sheeran tras Mostrar Apoyo a Palestina

Macklemore fue retirado del resto de las fechas estadounidenses del Loop Tour de Ed Sheeran después de dedicar sus presentaciones como telonero a exigir un alto al genocidio en Palestina.

El rapero estaba programado para acompañar al artista británico en ocho de los diez conciertos que le restan a la gira, la cual se reanuda el 19 de septiembre en Filadelfia.

Durante sus shows como telonero en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Macklemore gritó consignas como "¡Palestina libre!" y proyectó imágenes de los bombardeos en Gaza mientras interpretaba su tema de protesta "Hind's Hall".

"Creo que todo ser humano que pisa esta tierra merece exactamente la misma libertad", declaró en ese momento.

Tras la presentación, el Consejo Israelí-Estadounidense (IAC) lanzó una petición formal dirigida a Sheeran y a la productora exigiendo la salida inmediata del rapero, argumentando que el concierto no debía convertirse en un mitin político. La cantante Pink también respaldó públicamente las críticas hacia el discurso de Macklemore.

Messina Touring Group, promotor de la etapa estadounidense del Loop Tour, confirmó a Rolling Stone que la salida de Macklemore respondió a exigencias directas de los recintos.

"Los lugares donde se llevarán a cabo las próximas fechas de la gira nos han notificado que no permitirán que se realice un concierto con Macklemore en el cartel, lo que provocaría la cancelación de la gira y afectaría a cientos de miles de fans".

Según la promotora, "tras conversaciones con las partes interesadas, Macklemore no se presentará en las fechas restantes como artista de apoyo".

El rapero respondió con un extenso comunicado en Instagram en el que relató que Ed Sheeran le informó que Robert Kraft, dueño de los New England Patriots y del Gillette Stadium, donde se presentarían a finales de mes, lo había llamado para advertirle que Macklemore no podría tocar en su estadio.

De acuerdo con el músico, Kraft habría reunido después a otros dueños de recintos para darle un ultimátum a Sheeran: si Macklemore continuaba en la gira, no podrían presentarse en sus estadios.

Macklemore explicó que la decisión colocó a Sheeran en una posición "compleja", pues su postura históricamente apolítica se vio comprometida.

Aun así, fue enfático: "No hay una posición neutral entre el opresor y el oprimido. Cuando un bando cuenta con las bombas y el apoyo financiero y militar ilimitado de Estados Unidos, negarse a tomar partido no te deja en el medio".

El artista también cuestionó por qué sus declaraciones generaron controversia hasta ahora, cuando ha mantenido la misma postura desde 2023.

"Cuando se llega a cierto nivel de exposición, decir 'Palestina libre' se convierte en un riesgo [...] El escenario se convierte en resistencia. Quizás es por eso que este ha sido el momento crucial para silenciarme", escribió.

Sobre las acusaciones de antisemitismo que suelen acompañar este tipo de críticas, fue claro: "Cuando criticar a Israel, oponerse al sionismo o decir 'Palestina libre' es equiparado con el odio a los judíos, esto no protege a las personas judías. Evita que Israel asuma sus responsabilidades".

El rapero cerró su mensaje asegurando que espera que esto no termine su amistad de 13 años con Sheeran, pero insistió en mantener el foco en lo esencial.

"Todo un pueblo está siendo desplazado, muere de hambre y es asesinado, mientras el mundo debate qué palabras podemos usar para describirlo [...] No necesité 10 shows de Ed. Necesité dos. Si esas palabras me costaron las presentaciones a cambio de que la conversación sobre Palestina volviera a estar en el foco, entonces es el tour más exitoso en el que he estado".