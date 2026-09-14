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Macklemore Es Retirado de la Gira de Ed Sheeran tras Mostrar Apoyo a Palestina

Los dueños de los estadios en los que se presenta la gira de Ed Sheeran exigieron al artista retirar a Macklemore como telonero después de manifestarse en el escenario a favor de Palestina Libre.

macklemore-retirado-conciertos-ed-sheeran-palestinaMacklemore y Ed Sheeran tienen una amistad de 13 años. Foto: AFP

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Macklemore alzó la voz por Palestina y fue retirado del Loop Tour de Ed Sheeran. ¿Es posible ser neutral ante la opresión? Conoce más detalles.

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