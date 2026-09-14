El Polémico Anuncio de Sydney Sweeney que Indignó a Mujeres Deportistas de Élite

Sydney Sweeney otra vez está en el centro de la polémica. Ahora, la actriz de Euphoria protagoniza una campaña publicitaria para Novig, una plataforma estadounidense de apuestas deportivas de la que también es socia estratégica y accionista, y que desató una ola de críticas por parte de atletas de élite en todo el mundo, quienes la acusan de sexualizar el deporte femenino.

La campaña, lanzada el viernes pasado, se compone de una serie de fotos y un video de 58 segundos en el que Sweeney aparece desnuda o con muy poca ropa, cubriendo su cuerpo con balones de fútbol americano, guantes de boxeo, una raqueta de tenis, un bate de béisbol y un palo de golf.

En una de las imágenes más comentadas, la actriz posa desnuda recostada sobre un balón de baloncesto. El lema de la campaña asegura que se trata de una plataforma enfocada "no en la guerra, no en la muerte, no en la política. Solo deporte".

En Instagram, el anuncio acumuló 37 millones de reproducciones en cuatro días, impulsado en parte por la propia Sweeney, quien lo compartió en su perfil.

La reacción de las deportistas de alto rendimiento no se hizo esperar. La nadadora australiana Ariarne Titmus, con cuatro medallas de oro olímpicas, se declaró "furiosa" y escribió en Instagram que existe "una gran diferencia entre lucir sexy por hacer deporte y usar el sexo para vender deporte".

A ella se sumaron voces como las de la nadadora Brianna Throssell, medallista de oro en Tokio 2021, quien grabó un video en distintas piscinas de competición con el mensaje: "Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney".

La boxeadora Skye Nicholson pidió a las marcas "dejar de sexualizar a las mujeres en el deporte"; y la surfista Felicity Palmateer calificó la campaña como "muy perjudicial" tanto para las atletas como para las jóvenes que se inician en disciplinas deportivas.

La velocista y campeona olímpica estadounidense Gabby Thomas también amplificó el reclamo, al igual que la británica Amy Hunt, cuádruple campeona de Europa, quien durante una competencia en Budapest declaró: "Sydney Sweeney, así es como es el deporte femenino".

La gimnasta Gracie Kramer respondió con un video de sus propias competencias y un mensaje similar, publicación que reunió cerca de un millón de "me gusta", incluido el de la saltadora olímpica Kassidy Cook.

Bree Rizzo escribió: “Las mujeres en el deporte son mucho más que su apariencia física. Se trata de su fuerza, habilidad, dedicación, resiliencia, confianza y todo lo que son capaces de lograr. Quiero que las niñas que ven a mujeres deportistas vean lo que sus cuerpos pueden hacer, lo poderosas que son y todo lo que pueden alcanzar”.

Frente a los cuestionamientos, Sweeney pareció responder el domingo publicando en sus historias de Instagram una serie de portadas de la edición anual "Body Issue" de ESPN The Magazine, que a lo largo de los años ha mostrado a decenas de atletas, entre ellos Serena Williams y Megan Rapinoe, posando desnudos.

Sin embargo, la comparación no convenció a sus críticos. En los comentarios de su propia publicación, una usuaria le respondió que comparar el Body Issue de ESPN con la campaña de Novig demuestra estar "perdida", ya que no es lo mismo que atletas elijan posar desnudas en una revista que celebra la fuerza de los cuerpos deportivos de élite, a usar a una actriz sexualizada junto a equipos deportivos para vender un producto de apuestas.

Esta controversia se suma a otra que Sweeney protagonizó meses atrás, cuando la campaña de American Eagle bajo el juego de palabras "great genes/jeans" fue señalada por promover un discurso vinculado a la eugenesia, luego de que la actriz afirmara en un spot que "los genes pasan de padres a hijos y suelen determinar rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de ojos".

DSB