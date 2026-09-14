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El Polémico Anuncio de Sydney Sweeney que Indignó a Mujeres Deportistas de Élite

Deportistas olímpicas como Ariarne Titmus y Gabby Thomas critican la campaña de Sydney Sweeney para Novig por sexualizar el deporte femenino.

sydney-sweeney-anuncio-novig-criticas-atletasAtletas de élite criticaron el nuevo anuncio de Sydney Sweeney. Foto: AFP

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Atletas olímpicas como Ariarne Titmus y Gabby Thomas critican a Sydney Sweeney por sexualizar el deporte femenino en su campaña para Novig. ¿Qué opinas sobre esta controversia?

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