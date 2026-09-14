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Revelan Posible Causa de Muerte de Hayden Penettiere

La investigación por la muerte de Hayden Panettiere se extiende a nivel nacional. Fuentes indican que consumió oxicodona adulterada

hayden-panettiere-oxicodona-fentanilo-muerteFoto: Getty Images

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La investigación por la muerte de Hayden Panettiere revela posible consumo de oxicodona adulterada. La DEA busca el origen de la sustancia. Conoce más.

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