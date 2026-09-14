Revelan Posible Causa de Muerte de Hayden Penettiere

Nuevos detalles de la investigación por la muerte de Hayden Panettiere apuntan a que la actriz habría consumido una pastilla de oxicodona contaminada con fentanilo el día de su fallecimiento, según fuentes policiales citadas por TMZ.

Según medios estadounidenses, varias fuentes con conocimiento directo del caso creen que Panettiere tomó esa pastilla la mañana de su muerte, y que estaría adulterada con fentanilo.

Las fuentes señalan que la actriz tenía un proveedor de sustancias en Los Ángeles que le habría suministrado varios fármacos de prescripción obtenidos de forma ilegal, incluyendo oxicodona.

Según la reconstrucción de TMZ, Panettiere habría consumido varias de esas sustancias durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, un día antes de morir.

ABC News confirmó que la pesquisa ya no se limita a Carolina del Sur: se ha extendido también a Los Ángeles, y ahora se concentra en identificar de dónde provino la sustancia que consumió la actriz. El medio precisa que se trata de una investigación en curso y que aún no hay conclusiones oficiales.

La DEA participa activamente en ambas jurisdicciones, tratando de rastrear el origen de la pastilla hasta el proveedor, en un caso que las fuentes de TMZ comparan con el de Mac Miller, cuyo distribuidor fue condenado por suministrarle fentanilo.

Panettiere, recordada por sus papeles en Heroes, Nashville e Ice Princess, murió el 16 de agosto tras ser encontrada en paro cardíaco en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia intentaron reanimarla sin éxito.

Su pareja, Brian Hickerson, le habría administrado Narcan antes de que llegaran los paramédicos, y entregó a los oficiales una bolsa con los medicamentos de prescripción de la actriz.

Las fuentes de TMZ advierten que todo depende de los resultados de toxicología, que aún están pendientes, por lo que la causa de muerte no está confirmada de manera oficial.