Madre de Danna Yanina 'N' Pide Justicia por Dafne y Estudiantes de Academia Doenitz

Luego de que se difundieran diversos videos en los que Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, señaló que habría inculpado injustamente a Danna Yanina 'N' tras haber sido presuntamente manipulada. La señora Dora, madre de Danna, aseguró que ambas familias comparten la misma lucha.

“Pues como siempre me he externado verdad, no me gusta hablar de otra mamá, peleamos la misma lucha este no estamos en equipos diferentes, pero cada uno tiene mentalidad diferente, cada uno da al fin de cuentas lo que hay en nuestro corazón y lo que desea ayudar a los demás” , Dora, Madre de Danna Yanina 'N'

La señora Dora madre de Danna Yanina 'N' afirmó que en su lucha también está en apoyar el caso de Dafne zapata, en exigir justicia por los hechos y daños que vivieron ambas jovencitas, así como estudiantes al interior de la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero

“Mi lucha también es para ayudar a Dafne, que quede esto bien recalcado, para ayudar a Dafne, para ayudar a su hija para ayudar a todos es la misma lucha de todos, aquí no hay un bando y otro bando, claro que no es el mismo es el mismo la misma Lucha, el mismo corazón", Dora, Madre de Danna Yanina 'N'

Sostuvo que la prioridad es que las autoridades investiguen a fondo los hechos y que cada una de las personas señaladas como responsables responda ante la justicia, dejando de lado cualquier confrontación entre las familias.