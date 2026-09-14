Seguridad

Madre de Danna Yanina 'N' Pide Justicia por Dafne y Estudiantes de Academia Doenitz

Dora señaló que ambas familias no deben ser vistas como bandos distintos y pidió que las autoridades investiguen a fondo los hechos para determinar responsabilidades

Madre de Danna Yanina 'N' Pide Justicia por Dafne y Estudiantes de Academia DoenitzMadre de Danna Yanina 'N' Pide Justicia por Dafne y Estudiantes de Academia Doenitz. Foto: N+

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Dora, madre de Danna Yanina 'N', apoya a Dafne Zapata y exige justicia para estudiantes de Academia Doenitz.

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