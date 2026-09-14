Medio Ambiente

Santuario Advierte Retroceso de 50 Años en Cuidado del Lobo Mexicano por Orden de Trump

En 2026, el Programa Binacional México-EUA para la recuperación el lobo mexicano alcanzó un logro histórico con la reintroducción de la especie en bosques de Durango

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Esfuerzos para Salvar al Lobo Mexicano Podrían Estar en Riesgo: Panora Actual de la Especie

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La orden ejecutiva de Trump podría significar un retroceso de 50 años en la protección del lobo mexicano. Con solo 364 ejemplares en libertad, su caza afectaría gravemente su hábitat. Infórmate aquí.

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