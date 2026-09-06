Medio Ambiente

Lobo Mexicano, el Camino a la Extinción en Estados Unidos y Su Futuro en México

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para revisar si se debe sacar al ejemplar de la lista de especies en peligro de extinción

Cachorros de lobo mexicano en el Zoológico de Los Coyotes, en la CDMXCachorros de lobo mexicano en el Zoológico de Los Coyotes, en la CDMX. Foto: Reuters
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