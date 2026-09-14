Pemex Avanza en Reparación del Ducto en Ek-Balam y Descarta Riesgos en Costas por Fuga

Los trabajos especializados del ducto submarino en el campo Ek-Balam presentan un avance del 100% en la remoción del lastre y del 100% en la elaboración de la envolvente, informó Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que se localizó una fuga de hidrocarburos.

Mediante un comunicado, se detalló que en esta labor participa personal de buceo de saturación; también se iniciaron las actividades para la instalación de la envolvente metálica a 50 metros de profundidad para la reparación de la sección afectada del ducto.

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Además, las embarcaciones desplegadas para la contención y recolección de hidrocarburos mantienen labores de vigilancia preventiva en el área de plataformas marinas.

Actualmente no se identifica riesgo de arribo de hidrocarburo a las costas, ya que el ducto continúa en condición segura desde la mañana del 10 de septiembre, aseguró la paraestatal.

Adicionalmente, Pemex, en coordinación con la Secretaría de Marina, mantiene las acciones de monitoreo y vigilancia mediante patrullajes terrestres, recorridos con embarcaciones y sobrevuelos en el área de plataformas marinas y la franja costera, desde el estado de Tamaulipas hasta Campeche. Las playas de las zonas monitoreadas se mantienen limpias.

Las acciones para la atención total del incidente continuarán y se seguirá informando de manera oportuna, puntualizó Pemex.

Con información de N+

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