Medio Ambiente

Pemex Avanza en Reparación del Ducto en Ek-Balam y Descarta Riesgos en Costas por Fuga

Las playas desde Tamaulipas hasta Campeche se mantienen limpias, informan autoridades

Ducto submarino en el campo Ek-BalamDucto submarino en el campo Ek-Balam. Foto: Pemex

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Pemex avanza al 100% en la reparación del ducto submarino en Ek-Balam. Sin riesgo de hidrocarburos en las costas, las playas siguen limpias. Infórmate sobre las medidas de seguridad.

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