Economía

Canasta Alimentaria Subió 4.5% en Ciudades y 3.2% en Zonas Rurales Durante Agosto: INEGI

Entre los productos que más subieron de precio en su comparación anual destacaron la cebolla y la papa, que subió 44.1%

Canasta Alimentaria Sube 4.5% en Ciudades y 3.2% en Zonas Rurales Durante Agosto: INEGIAumento de Canasta Alimentaria Durante Agosto 2026. Foto: CUARTOSCURO

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En agosto, el costo de la canasta alimentaria creció más en ciudades que en zonas rurales.

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