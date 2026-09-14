Canasta Alimentaria Subió 4.5% en Ciudades y 3.2% en Zonas Rurales Durante Agosto: INEGI

En agosto de este año, una persona necesitó mil pesos para adquirir su canasta alimentaria en el ámbito rural y 2 mil 562 pesos en el urbano y 3 mil 515 en el sector rural, según datos de las Líneas de Pobreza, elaborados por el INEGI.



En el octavo mes de 2026, las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, que miden el costo de la canasta alimentaria, aumentaron 3.2 por ciento en el ámbito rural y 4.5 por ciento en el urbano en su comparación anual. En el caso de las ciudades, fue mayor a la inflación general anual, que se ubicó en 3.26 por ciento.



A nivel mensual, el comportamiento anual fue diferente entre campo y ciudad: se registró un incremento de 0.8 por ciento en el campo y de 0.7 en ciudades.



Los productos con mayores precios al alza de la canasta alimentaria en su comparación anual, tanto en el campo como en la ciudad, fueron:



-Cebolla con 66.7 por ciento.

-Papa con 44.1 por ciento.

-Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar con 5.9 por ciento.



Mientras los productos más consumidos en el campo fueron: agua con 399.55 gramos por día; tortilla de maíz con 220.80 gramos por día; leche de vaca, con 120.56 gramos por día, y jitomate con 68.01, entre otros.



Por otro lado, los productos más consumidos en la ciudad fueron: agua natural con 527.12 gramos por día, leche de vaca con 206.26 gramos por día, tortillas de maíz con 139.92 gramos por día y refresco de cola y de sabores con 159.03 gramos por día, entre otros.

MG