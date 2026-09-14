Economía

Cuánto Prestan Infonavit y Fovissste en 2026: Monto Límite Crédito para Vivienda

Tu sueldo, capacidad de pago y plazo del crédito son los factores que determinan el monto máximo que se te puede otorgar

Casas Infonavit. Monto Máximo que prestan Infonavit y Fovissste¿Estás pensando en hacerte de tu patrimonio? Conoce cuál es el monto máximo que prestan Infonavit y Fovissste. Foto: Facebook Infonavit.

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