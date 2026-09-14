Cuánto Prestan Infonavit y Fovissste en 2026: Monto Límite Crédito para Vivienda

Aquellos trabajadores que coticen ante el IMSS o ISSSTE y estén pensando en solicitar un crédito para comprar vivienda, deben informarse sobre el monto máximo al que pueden acceder, así como el plazo en el que deberán liquidarlo.

Tanto el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (Fovissste), actualizaron los montos máximos de créditos que se pueden otorgar en cada caso.

Toma en cuenta que ambos Institutos tienen el mismo fin, sin embargo atienden a derechohabientes distintos y en una nota previa ya te dijimos cuáles son las principales diferencias entre el Fovissste el Infonavit.