Cuánto Prestan Infonavit y Fovissste en 2026: Monto Límite Crédito para Vivienda
Tu sueldo, capacidad de pago y plazo del crédito son los factores que determinan el monto máximo que se te puede otorgar
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Tu sueldo, capacidad de pago y plazo del crédito son los factores que determinan el monto máximo que se te puede otorgar
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Aquellos trabajadores que coticen ante el IMSS o ISSSTE y estén pensando en solicitar un crédito para comprar vivienda, deben informarse sobre el monto máximo al que pueden acceder, así como el plazo en el que deberán liquidarlo.
Tanto el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (Fovissste), actualizaron los montos máximos de créditos que se pueden otorgar en cada caso.
Toma en cuenta que ambos Institutos tienen el mismo fin, sin embargo atienden a derechohabientes distintos y en una nota previa ya te dijimos cuáles son las principales diferencias entre el Fovissste el Infonavit.
Al respecto de este último,también te compartimos el cálculo del monto total de crédito que podría prestarte en caso de tener un sueldo mensual de 15 mil pesos.
En ese sentido debes saber que de acuerdo con el Infonavit, en caso de solicitar un crédito para comprar un inmueble, el monto máximo que puedes obtener es hasta 2,935,002.35 pesos, pero dependerá de tu capacidad de pago.
Para conocer el monto máximo del crédito que el Infonavit te puede prestar consulta el apartado "Mi Cuenta Infonavit", en la sección de precalificación y puntos.
El plazo para liquidarlo puede ser de hasta 30 años y para determinarlo el Instituto suma tu edad + el plazo que definas (el total de esta operación no puede ser mayor a 70 en el caso de hombres y 75 en el caso de mujeres).
El descuento mensual que te hagan por el concepto del crédito hipotecario se establece de acuerdo con tu salario y monto del crédito.
En tanto que si eres trabajador del Estado y debes solicitar un préstamo para vivienda a través de Fovissste, este Instituto indica que puedes hacerlo en dos modalidades: pesos o UMAs (Unidad de Medida y Actualización).
En ese sentido, el monto máximo que te prestan queda de la siguiente manera:
Pesos: hasta 1,405,090.00 pesos mexicanos más el saldo de la Subcuenta de Vivienda.
UMAs: Hasta 1,854,434.40 pesos (equivalente a 520 UMA), más el saldo de la Subcuenta de Vivienda.
En caso de que hayas optado por la opción en UMAs, debes saber que el saldo se actualiza conforme al valor anual de esta unidad de medida que en 2026 es de 117.31 pesos.
Entre los requisitos de los solicitantes de “Crédito Mi Fovissste” está:
Ser trabajador en activo.
Tener mínimo 18 meses de aportaciones a la Subcuenta de Vivienda.
Estar fuera del proceso de dictamen por el otorgamiento de Pensión Temporal o Definitiva por Invalidez o Incapacidad Total, Parcial o Temporal o de Retiro Voluntario, conforme la Ley.