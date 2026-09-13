Banxico Ordena Cambios Obligatorios en Transferencias Antes de que Termine el 2026

Una de las formas más recurrentes de realizar pagos de manera digital son las transferencias electrónicas bancarias, que permiten facilitar las transacciones diarias. Ahora, el Banco de México (Banxico) ha emitido una serie de modificaciones en este proceso y éstas llegarán antes de diciembre 2026.

De acuerdo con la circular 10/2026, las nuevas disposiciones entrarán en vigor a más tardar el 14 de diciembre de 2026.

La institución estableció nuevas reglas para las transferencias realizadas desde aplicaciones bancarias en dispositivos móviles, las cuales fueron publicadas el 17 de junio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las medidas están dirigidas a los bancos y otras instituciones que participan en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). El objetivo es que el proceso de transferencia sea claro y fácil para todas y todos los usuarios.

Los cambios implican el ajuste de los botones y el procedimiento, así como los elementos que incluyen la transferencia, como la cuenta de donde saldrá el dinero, hasta revisar los datos y la opción para confirmar la operación.

Las instituciones deberán disponer de elementos para identificar la cuenta del beneficiario únicamente con la CLABE asignada, los 16 dígitos de la tarjeta de débito con que, en su caso, hayan identificado a dicha cuenta o los diez dígitos del número de línea de telefonía móvil que, en su caso, estén asociados a la cuenta referida.

Asimismo, el procedimiento deberá organizarse en un máximo de cuatro etapas: autenticación, captura de información, revisión de datos y resultado de la transferencia.

También deberá ser claro el acceso a datos como la clave de rastreo y un vínculo para obtener el comprobante electrónico de pago.