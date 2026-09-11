Economía

Gastos por Festejos Patrios en Municipios en el Estado de Guanajuato

La celebración que tendrá un costo mayor será la de Dolores Hidalgo en dónde se presentarán Jorge Medina y Josi Cuen

En Guanajuato, Capital no se dio dará a conocer el artista principal ya que será una sorpresa, en León estará Alicia Villarreal.En Guanajuato, Capital no se dio dará a conocer el artista principal ya que será una sorpresa, en León estará Alicia Villarreal. Foto: N+

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En Guanajuato, Capital no se dio dará a conocer el artista principal ya que será una sorpresa, en León estará Alicia Villarreal.

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