Economía

Peso Mexicano se Deprecia, pero se Mantiene por Debajo de las 17 Unidades por Dólar

Durante la mañana, la divisa local llegó a perforar brevemente la barrera psicológica de 17 pesos, pero más tarde moderó el retroceso

Casa de cambio decorada con imágenes de billetes de dólar estadounidense en Ciudad Juárez. Foto: ReutersCasa de cambio decorada con imágenes de billetes de dólar estadounidense en Ciudad Juárez. Foto: Reuters

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