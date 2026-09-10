Peso Mexicano se Deprecia, pero se Mantiene por Debajo de las 17 Unidades por Dólar

El peso retrocedió este jueves presionado por un fortalecimiento generalizado del dólar y la cautela de los inversionistas un día antes de la publicación del informe de la inflación en Estados Unidos.

La moneda mexicana cotizaba en 16.99 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación de 0.59%. Aunque durante la mañana llegó a perforar brevemente la barrera psicológica de 17 pesos, antes de moderar parte del retroceso.

La sesión estuvo marcada por cifras del índice de precios al productor estadounidense, que mantuvieron vigentes las preocupaciones sobre una inflación persistente, en momentos en que las tensiones en Medio Oriente mantienen bajo presión los precios del petróleo.

Las cifras de inflación al consumidor, que serán publicadas el viernes, serán seguidas de cerca por los mercados, ya que podrían ofrecer nuevas señales sobre el margen de maniobra de la Reserva Federal (Fed) en vísperas de su próxima reunión del 15-16 de septiembre.

Un resultado superior a lo previsto podría fortalecer las apuestas en el mercado de un alza de las tasas de interés. Ese escenario reduciría parte del atractivo del diferencial de rendimientos que ha respaldado al peso mexicano.

En tanto, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una baja de 1.09%, a 64 mil 106.82 puntos, en línea con el tono negativo de Wall Street.

Con información de Reuters

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