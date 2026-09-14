UAEM Condena Feminicidio de Estudiante Española en Casa de la Cultura de Cuautla

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) condenó el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años, quien realizaba una estancia de intercambio académico, cuando perdió la vida la noche del sábado.

De acuerdo con un comunicado de la UAEM, los hechos ocurrieron la noche del sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, cuando fue presuntamente atacada con un arma blanca, perdiendo la vida a causa de las heridas.

La universidad expresó sus condolencias a la familia y amigos de la joven, así como a sus compañeros de la Universidad de Granada, al gobierno y la sociedad española.

Testigos declararon que la joven caminaba cuando un sujeto presuntamente la agredió con un arma blanca. Luego del ataque, la joven corrió hacia la Casa de la Cultura para pedir ayuda y resguardarse.

Paramédicos acudieron al lugar, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada.

Personal de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio acudió a las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla para acordonar el lugar e iniciar las diligencias correspondientes y el trabajo pericial.

Las líneas de investigación analizan si el ataque pudo estar relacionado con un intento de asalto o una agresión presuntamente cometida por una pareja sentimental.

Hasta el momento no hay personas detenidas.

El fiscal general, Fernando Blumenkron, indicó que se están realizando diligencias para esclarecer los hechos, identificar a la persona que agredió a la víctima y algún posible vínculo con la víctima.

La UAEM demandó a la Fiscalía de Morelos y a las autoridades competentes una investigación inmediata con perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad en el caso.

"Hacemos un llamado a actuar con responsabilidad y sensibilidad. La información relacionada con estos hechos debe ser tratada y difundida con el mayor cuidado, evitando especulaciones y versiones no confirmadas", señaló la institución educativa.