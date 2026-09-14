Menor y Policía Quedan Heridos de Bala en Fiesta Patronal en Chumatlán, Veracruz

Dos personas resultaron lesionadas por arma de fuego, entre ellos hay una menor de edad, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Natividad, en la zona centro del municipio de Chumatlán, ubicada en la zona norte del estado.

Los hechos ocurrieron mientras los feligreses disfrutaban de la celebración religiosa, en cuestión de minutos todo cambió al escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Tras los disparos se registró la movilización de los cuerpos de seguridad en la zona, donde se confirmó que dos personas habían resultado lesionadas por los disparos hechos al aire, una menor y un elemento policíaco.

Los lesionados fueron atendidos en el lugar y trasladados a un hospital, la menor presentaba una lesión causada por el roce de una bala, mientras, el elemento policíaco continúa en observación.