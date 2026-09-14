Seguridad

Menor y Policía Quedan Heridos de Bala en Fiesta Patronal en Chumatlán, Veracruz

Las víctimas fueron atendidas en el lugar y trasladados a un hospital para su atención tras las lesiones

Disparos en fiesta patronal en ChumatlánAmbas víctimas fueron trasladados a un hospital para su atención. Foto: Juan Olmedo

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Fiesta patronal en Chumatlán termina con un menor y policía heridos por disparos al aire. Ambos fueron trasladados al hospital.

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