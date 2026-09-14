Homicidios

Matan a Hombre a Balazos Cuando Regresaba a su Casa en Piedras Negras, Coahuila

El agresor escapó del lugar luego de asesinar al sujeto de 59 años

Matan a Hombre a Balazos Cuando Regresaba a su Casa en Piedras Negras, CoahuilaLa madre llamó al 911 cuando se percató que su hijo estaba herido Foto: N+
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