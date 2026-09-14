Matan a Hombre a Balazos Cuando Regresaba a su Casa en Piedras Negras, Coahuila
El agresor escapó del lugar luego de asesinar al sujeto de 59 años
El agresor escapó del lugar luego de asesinar al sujeto de 59 años
Un hombre fue asesinado luego de recibir dos balazos en la colonia Villa de Fuente en la ciudad de Piedras Negras.
La víctima de 59 años fue asesinado a balazos cuando regresaba a su domicilio ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria.
Alrededor de la 1:30 hora, una mujer de 80 años, identificada como María Elena Fuentes, llamó desesperadamente al 911 para reportar que había escuchado al menos cinco detonaciones y que su hijo se encontraba herido.
Los cuerpos de emergencia llegaron al domicilio, encontraron a Jesús Alfonso sin signos vitales. La víctima presentaba dos impactos de bala en la cabeza, uno en la sien izquierda y otro en el pómulo.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Jesús Alfonso había salido a comprar alimentos para él y su madre. Al regresar a bordo de una camioneta, al momento de descender del vehículo, fue interceptado por un sujeto que viajaba en una motocicleta.
El agresor presuntamente le gritó que saliera y posteriormente abrió fuego en su contra.Al menos cinco disparos fueron realizados y dos alcanzaron directamente la cabeza de la víctima.
El agresor presuntamente le gritó que saliera y posteriormente abrió fuego en su contra.Al menos cinco disparos fueron realizados y dos alcanzaron directamente la cabeza de la víctima.
Se dio a conocer que el agresor escapó del lugar en la motocicleta luego de disparar en contra del hombre.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.