Hombre es Asesinado a Disparos en Taller de Motocicletas al Sur de Veracruz

En un ataque armado en Sayula de Alemán al sur del estado, fue asesinado un joven identificado como Alberto Ambrosio “N” de 27 años de edad, en un taller de motocicletas.

Los hechos ocurrieron en el local ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo esquina Juan de la Barrera en el barrio Belén.

Se informó que mientras la víctima le daba mantenimiento a su unidad, presuntamente, hombres armados irrumpieron y le dispararon de forma directa en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales

La Fiscalía General del Estado recabó los indicios y abrió la carpeta de investigación correspondiente.