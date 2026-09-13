Homicidios

Hombre es Asesinado a Disparos en Taller de Motocicletas al Sur de Veracruz

El sujeto fue sorprendido cuando arreglaba su unidad de dos ruedas en el municipio de Sayula de Alemán

Matan a hombre en Sayula de AlemánEl hombre fue atacado mientras le daba mantenimiento a su unidad. Foto: Cristina Juarez del Sue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alberto Ambrosio, de 27 años, fue asesinado a tiros en un taller de motocicletas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+