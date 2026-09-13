Estilo de vida

¿Cómo se Hace la Crema de los Chiles en Nogada? Ingredientes y Preparación

Este platillo de temporada fue creado en el convento de Santa Mónica en Puebla para celebrar la Independencia de México y a Agustin de Iturbide

Crema del Chile en Nogada, cómo se hace la receta.El Chile en Nogada es uno de los platillos consentidos para Fiestas Patrias, conoce cómo se elabora la crema que lo acompaña. Foto: Cuartoscuro.

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¿Cómo se Hace la Crema de los Chiles en Nogada? Ingredientes y Preparación de la Receta de Fiestas Patrias