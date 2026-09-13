¿Cómo se Hace la Crema de los Chiles en Nogada? Ingredientes y Preparación

En 1821 las monjas del convento de Santa Mónica, en Puebla, idearon la receta del chile en nogada que llena de aromas y sabores las cocinas mexicanas aún en la actualidad.

Las agustinas buscaron representar el verde, blanco y rojo del Ejército Trigarante para homenajear a Agustín de Iturbide, señala una de las versiones sobre su origen.

Dado que la crema de nogada es uno de los elementos característicos de este platillo, en N+ te compartimos los ingredientes y procedimiento con el que se crea.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Chiles en Nogada: Esta es la Receta para Preparar este Tradicional Platillo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cataloga al chile en nogada como un producto del mestizaje culinario. El chile poblano, arraigado a la cultura mesoamericana, se combina con manzana panochera, pera y durazno, además de la nuez de Castilla, ingredientes que se desarrollaron en México durante el territorio virreinal.

La receta tradicional de los chiles en nogada, disponible a consulta en el sitio del Gobierno de México enlista entre los ingredientes de la nogada:

1 taza de almendras peladas y remojadas en agua. 5 tazas de agua fría. 400 gramos de queso de cabra o queso fresco. 8 tazas de nueces de Castilla limpias (1.2 kilogramos o aproximadamente 200 nueces).

De acuerdo con el Diccionario Larousse Cocina el método de preparación comienza 1 o 2 noches antes, al dejar remojando las almendras en agua fría.

Posteriormente hay que mezclar todos los ingredientes en un tazón (nueces de Castilla, almendras, queso de cabra o fresco y agua) para verterlo en la licuadora y hacer la crema.

La consistencia de ésta debe ser espesa, y al momento de emplatar se colocan granos de granada y hojas de perejil para decorar.

En internet hallarás distintas versiones de la crema de nogada, dado que su elaboración no posee una receta única, sino que existen variaciones por región y nuevas propuestas culinarias que modifican el relleno, los ingredientes o la preparación en sí misma.

Por ejemplo, la Casa de México en España considera entre los ingredientes de la receta azúcar al gusto para que la crema de nogada sea dulce.

Aunque no es el único dilema, año con año surge entre los comensales la duda de si los chiles en nogada se comen fríos o calientes y si van capeados o no.