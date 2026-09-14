Ciencia y Tecnología

La ONU Pide Frenar a la IA: Todos los Derechos ‘Están en Riesgo’

Poblaciones enteras podrían quedar sin acceso al agua, advierte Volker Türk

Teclado de computadora con inteligencia artificialInteligencia artificial. Foto: Reuters | Archivo

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¿La IA está fuera de control? La ONU pide frenar su avance para evitar riesgos a derechos fundamentales. Descubre por qué es tan urgente.

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