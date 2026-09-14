La ONU Pide Frenar a la IA: Todos los Derechos ‘Están en Riesgo’

Volker Türk, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, hizo un llamado “urgente” para regular la Inteligencia Artificial (IA) por los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados.

"Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad", advirtió este lunes Volker Türk.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió “a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales", pues aseguró que todos los derechos humanos "están en riesgo”, incluidos la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad.

Türk mencionó, a través de un comunicado, que “la actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas".

La IA agéntica, que va más allá de la convencional y puede tomar sus propias decisiones, está mostrando fallas que "podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y golpear en el corazón mismo de las instituciones democráticas", advirtió Volker Türk.

Alertó que "poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros", pues la IA "está acelerando el ritmo de las guerras, ampliando su alcance y erosionando las salvaguardias que se interponen entre nosotros y el lanzamiento de armas de destrucción masiva".

Volker Türk señaló que los Estados y las empresas deben realizar foros multilaterales para gobernar la IA sobre la base del derecho internacional y los derechos humanos: "Ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo, y ninguna persona debería verse obligada a renunciar a sus derechos humanos a cambio de promesas de progreso tecnológico".

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó su posicionamiento ante la IA luego de que líderes en tecnología se pronunciaron para frenar el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados frente a riesgos como la pérdida de control sobre los sistemas, entre ellos, Sam Altman, director de OpenAI; Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; y Elon Musk, magnate y propietario de empresas como X y SpaceX.