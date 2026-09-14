Medio Ambiente

Así Está la Calidad del Aire en CDMX ante Posible Contingencia Ambiental

El fin de semana, la capital del país superó el nivel de ozono en varios puntos; entérate si habrá nuevamente doble Hoy No Circula

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CDMX Solo Ha Tenido 15 Días de Aire Limpio este 2026

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX tras la contingencia por ozono? Descubre si habrá doble Hoy No Circula y qué esperar en las próximas horas.

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