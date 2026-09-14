Así Está la Calidad del Aire en CDMX ante Posible Contingencia Ambiental

Luego de que el fin de semana la Ciudad de México (CDMX) entró en contingencia ambiental atmosférica por ozono, aquí te decimos cómo está la calidad del aire este lunes.

El sábado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se superó el nivel de ozono en algunos puntos de la CDMX, por lo que activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental, y el domingo hubo doble Hoy No Circula para los autos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8.

La tarde del domingo, la CAMe suspendió la contingencia ambiental y este lunes el Programa Hoy No Circula volvió a la normalidad para los autos con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6.

En lo que va del año, la capital del país solo ha tenido 15 días de aire limpio, es decir, el 5.9% de los 254 días que han transcurrido. La Fase 1 de Contingencia Ambiental se ha activado seis veces: dos en enero, una en febrero, una en marzo, una en abril y una en septiembre.

La CAMe activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando la calidad del aire es mala y los contaminantes superan los 150 partes por billón (ppb).

Por lo general, la temporada de ozono en la Ciudad de México es de febrero a junio, periodo en el que la condición climática seca-caliente favorece la acumulación de contaminantes.

Este fin de semana, la CAMe atribuyó la contingencia ambiental a un sistema de alta presión sobre el centro del país que generó estabilidad atmosférica con viento muy débil en la superficie, lo que propició la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono.

A continuación, te informamos cómo está la calidad del aire hoy en la Ciudad de México y en el Estado de México, según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico:

07:00 horas: La calidad del aire es buena en toda la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México.

08:00 horas: Se mantiene buena calidad del aire en todas las alcaldías de la CDMX y en los municipios de la zona conurbada del Estado de México.

09:00 horas: En Iztapalapa, la calidad del aire cambió de buena a aceptable, con riesgo moderado para la salud.

10:00 horas: La calidad del aire volvió a ser buena en todas las alcaldías de la CDMX.

11:00 horas: Se mantiene buena calidad del aire en toda la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

12:00 horas: Iztapalapa y Nezahualcóyotl registraron calidad del aire aceptable, con riesgo moderado para la salud.

13:00 horas: La calidad del aire cambió de buena a aceptable en gran parte de la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México.

RMT