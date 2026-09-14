Se Registran Nuevos Sismos en México, Informa el SSN

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó nuevos sismos en la región sureste de México en este inicio de semana, con magnitud igual o mayor a 4.0.

A través de su informe en redes sociales, el organismo dio a conocer la hora y zona exacta donde ocurrieron los temblores este lunes.

Detalló que un sismo ocurrió en punto de las 00:42 horas, a 68 kilómetros al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca.

Por otra parte, el SSN también dio a conocer ayer que hasta el momento suman 2 mil 531 réplicas del poderoso temblor magnitud 7.4 que sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Después de ese terremoto, el organismo publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la placa del Caribe.

Explicó que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana y dijo que el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.

Ante ello, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es importante contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.

El organismo recomendó prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.

SPB