Sociedad

Se Registran Nuevos Sismos en México, Informa el SSN

La actividad sísmica continúa en la República Mexicana; autoridades informan el epicentro y magnitud de los temblores recientes

Instalaciones del Servicio Sismológico Nacional, de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | ArchivoInstalaciones del Servicio Sismológico Nacional, de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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