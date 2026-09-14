Van de Transporte Público Atropella a Cinco Policías y un Taxista en Puebla

Durante un operativo en el municipio de Teteles de Ávila Castillo en Puebla, se registró un atropellamiento múltiple que dejó como saldo varios policías municipales y un taxista heridos.

De acuerdo con la información oficial, el accidente ocurrió en la localidad de Pantachaloyan, donde un chofer de transporte público embistió a cinco oficiales y un conductor del servicio público mercantil.

El Ayuntamiento local confirmó lo ocurrido, especificando que alrededor de las 20:45 horas del domingo, la unidad 22 de la Ruta Urbanos Verdes atropelló a varias personas sobre la Avenida Joaquín Díaz Ortega, en límites con Hueyapan y Teteles.

El accidente ocurrió en un punto donde se realizaba un operativo intermunicipal en el que participaban elementos de policía de municipios de la región, así como Policía Estatal.

Un civil y cinco uniformados resultaron lesionados, y se reportan estables en su mayoría. Mientras tanto, el operador de la ruta UV Teziutlán-Hueyapan, fue asegurado luego de que presuntamente intentó darse a la fuga en estado de ebriedad.

Con información de N+

JAPR