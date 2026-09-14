Accidentes

Van de Transporte Público Atropella a Cinco Policías y un Taxista en Puebla

El chofer de la Ruta UV Teziutlán-Hueyapan intentó darse a la fuga, pero fue asegurado metros más adelante; presuntamente estaba alcoholizado

El responsable presuntamente estaba alcoholizado.El responsable presuntamente estaba alcoholizado. Foto: SICOM Teziutlán 90.9

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En Teteles de Ávila Castillo, un chofer de la Ruta UV presuntamente alcoholizado, embiste a policías y un taxista.

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