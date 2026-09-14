Reporte de Accidentes, Bloqueos y Afectaciones en la México-Querétaro

La Autopista México-Querétaro es una vía muy concurrida, ya que conecta con la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que es importante saber la zona de accidentes o afectaciones.

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras emiten avisos sobre la situación en dicha autopista, para que los conductores tomen la mejor ruta para llegar a sus destinos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Durante este lunes, las autoridades no han reportado bloqueos en esta importante vía, pero sí accidentes que afectan la circulación:

Cerca del mediodía, a las 11:58 horas, se reportó carga vehicular en Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro, sin reporte de incidentes.

A las 10:09 se restableció la circulación en el km 156, dirección CDMX, luego de que un accidente fue atendido. También se reportó reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

A las 6:43 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km 156, dirección CDMX, por una accidente vehicular.

En el km 156, dirección CDMX, se registró reducción de carriles por un accidente reportado a las 4:28 horas.

Reducción de carriles en el km 156, dirección CDMX por un tractocamión incendiados y reportado cerca de la 1:54 horas.

Con información de N+

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