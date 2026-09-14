Tráfico vehicular

Reporte de Accidentes, Bloqueos y Afectaciones en la México-Querétaro

Estos son los tramos de la autopista que debes evitar, de acuerdo con las autoridades

Tráfico en la México-QuerétaroTráfico en la México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tráfico en la México-Querétaro: Accidente en el km 156 dirección CDMX afecta carriles. Infórmate con Capufe y GN para elegir la mejor ruta.

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