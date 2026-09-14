Accidentes

Se Descarrila Tren y Vuelcan Más de 80 Vagones en General Cepeda, Coahuila

De manera preliminar se informó que el accidente ocurrió debido a los fuertes vientos que se registraron

Se Descarrila Tren y Vuelca Más de 80 Vagones en General Cepeda, CoahuilaMás de 80 vagones se descarrilaron en la Estación Marte en el municipio de General Cepeda. Foto : N+

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