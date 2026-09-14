Se Descarrila Tren y Vuelcan Más de 80 Vagones en General Cepeda, Coahuila

Más de 80 vagones de un tren descarrilaron y volcaron en la zona de Estación Marte, en el municipio de General Cepeda, aparentemente a consecuencia de los fuertes vientos registrados en el sector.

Tras el descarrilamiento, varios vagones quedaron volcados y con las estructuras metálicas retorcidas sobre las vías. Personal de Ferromex acudió al sitio para realizar los trabajos de retiro de las unidades y limpieza de la vía férrea.

Los hechos ocurrieron a las 15:00 horas de este domingo. De manera preliminar se informó que la mayoría de los vagones involucrados viajaban vacíos. Hasta el momento no se ha reportado que alguna persona haya resultado lesionada por el accidente.

Habitantes de la zona acudieron al lugar y fueron señalados por lugareños por presuntamente intentar llevarse objetos o materiales entre los restos del tren. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un informe oficial sobre posibles actos de rapiña.

Las labores para retirar los vagones y restablecer las condiciones de la vía férrea continúan, mientras se espera que las autoridades correspondientes determinen oficialmente las causas del descarrilamiento.