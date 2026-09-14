Accidentes

Accidente en Iztapalapa Deja 10 Pasajeros Heridos: Microbús Chocó contra Árbol

Los lesionados esperan el pase médico para recibir atención en hospitales cercanos.

Accidente de microbús en IztapalapaAccidente de microbús en Iztapalapa. Foto: N+

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Microbús de la ruta 44 se estrella en Iztapalapa, 10 personas resultan heridas. El exceso de velocidad es la causa probable del accidente.

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