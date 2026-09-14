Accidente en Iztapalapa Deja 10 Pasajeros Heridos: Microbús Chocó contra Árbol

El chofer del microbús de la ruta 44 se impactó contra un árbol sobre la avenida Tláhuac, a la altura de la calle Tanque, colonia San Francisco Culhuacán, presuntamente por exceso de velocidad.

Paramédicos de la alcaldía llegaron a la zona del accidente para brindar atención a los pasajeros de la unidad. Hasta el momento se reportan 10 personas lesionadas.

En el lugar de los hechos hay presencia de elementos preventivos y de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, en espera de que la aseguradora se haga cargo de las personas lesionadas, quienes esperan el pase médico para poder ser atendidos en hospitales cercanos.

Hay afectación vial en la zona del accidente debido a la presencia de equipos de emergencia.

Con información de N+

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