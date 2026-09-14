Riña en Guadalajara Deja a Cinco Personas Lesionadas con Arma de Fuego

Cinco personas terminaron lesionadas con arma de fuego durante una riña en el cruce de las calles Benigno López y Bartolomé Gutiérrez, en la colonia Francisco Villa, en Guadalajara.

La pelea, que escaló de los golpes y patadas a los balazos, movilizó a policías de Guadalajara, quienes localizaron en el lugar a una persona herida en el abdomen y, a la par, les alertaron de otro hombre que habría arribado por sus propios medios a la clínica 16 del IMSS. Presentaba una lesión en la pantorrilla.

Sin embargo, más tarde recibieron la actualización de que en la Cruz Verde Leonardo Oliva, la clínica 46 y en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, llegaron otros individuos que habían participado en la riña, siendo cinco personas de entre 20 y 30 años en total las lesionadas; todos en estado de salud estable.

De la misma forma, los uniformados tapatíos informaron que en el lugar de los hechos se localizaron múltiples casquillos de arma corta, además de que ninguna de las personas involucradas en el conflicto refirió cuál fue el motivo que dio pie a la discusión, que acabó con las detonaciones del arma.

Por esta situación, la Comisaría de Guadalajara ya dio aviso a los agentes del Ministerio Público para que se desarrollen las indagatorias correspondientes mediante una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y poder determinar responsabilidades.