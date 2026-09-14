Seguridad

Riña en Guadalajara Deja a Cinco Personas Lesionadas con Arma de Fuego

Varios de los involucrados llegaron por sus propios medios a distintas unidades médicas; la policía ya investiga el hecho

Escena del crimenEn la escena, encontraron varios casquillos percutidos. Foto: N+

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Conflicto en Guadalajara escala a balacera: cinco heridos. La policía busca esclarecer los hechos en la colonia Francisco Villa.

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Riña en Guadalajara Deja Cinco Heridos por Arma de Fuego