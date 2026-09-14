Seguridad

El Fraude Puede Iniciar con un Mensaje SMS: Alerta por Malware que Toma Control del Celular

La Condusef y la Asociación de Bancos de México comparten lista de recomendaciones para evitar que la ciudadanía caiga en engaños

Hombre usa su celular mientras camina por calles del Valle de México en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoHombre usa su celular mientras camina por calles del Valle de México en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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