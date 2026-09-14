El Fraude Puede Iniciar con un Mensaje SMS: Alerta por Malware que Toma Control del Celular

Autoridades financieras e instituciones bancarias emitieron una alerta preventiva luego de que se identificaron intentos de fraude relacionados con programas maliciosos, conocidos como malware.

Se trata de códigos informáticos que se instalan en dispositivos móviles para capturar claves, interceptar códigos de verificación o tomar control del celular para intentar realizar transacciones no autorizadas.

En un comunicado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Asociación de Bancos de México advirtieron a la ciudadanía que ese fraude no inicia necesariamente dentro de la aplicación bancaria.

“En muchos casos, comienza cuando se recibe un mensaje SMS, un correo electrónico, una llamada o enlace falso engañoso que solicita que se descargue una aplicación, abrir un archivo o compartir información confidencial”, indicaron.

Por ello, urgieron a la ciudadanía a tomar medidas de prevención y compartieron una lista de recomendaciones.

En primera instancia, explicaron que el malware permite que el atacante opere desde el propio dispositivo o entorno digital del usuario al utilizar credenciales legítimas y mecanismos de autenticación previamente comprometidos; lo que además dificulta la identificación inmediata de una operación fraudulenta y la forma en que se originó y ejecutó la transacción.

Según la Condusef y la ABM, ese esquema opera bajo distintas modalidades: control remoto, superposición de pantallas, extensiones maliciosas o instalación de archivos y aplicaciones comprometidas.

Por lo que “las instituciones bancarias han fortalecido sus medidas preventivas, la comunicación con sus usuarios y la coordinación interinstitucional con las autoridades financieras”, dijeron.

Ante este panorama, también compartieron recomendaciones preventivas básicas que evitarán caer en engaños:

Instalar una herramienta anti-walware-antivirus y mantenerla activa y actualizada.

Evitar abrir enlaces recibidos por mensajes inesperados.

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

Mantener actualizado el sistema operativo, navegador y aplicaciones.

No compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación.

No instalar herramientas de control remoto por indicación de terceros.

Verificar en toda operación, monto, beneficiario y cuenta destino antes de autorizarla.

Activar alertas de movimientos para detectar operaciones no reconocidas.

Abrir directamente la app oficial del banco y revisar desde ahí los movimientos.

No descargar aplicaciones o archivos de mensajes sospechosos; de notarlo, bloquearlo y reportarlo.

Ante dudas, llamar al número telefónico que aparece al reverso de la tarjeta o sitio oficial de la institución.

También dieron a conocer algunas señales de alerta, como: mensajes que generan urgencia; las solicitudes de contraseñas, NIP, códigos de verificación o datos de tarjetas; instrucciones para instalar aplicaciones o permitir acceso remoto; así como enlaces o páginas sospechosas y cambios inusuales en el funcionamiento del celular.

“Si sospecha que su dispositivo fue comprometido o detecta una operación no reconocida, detenga la transacción, desconecte el equipo de internet y contacte de inmediato a su institución financiera por sus canales oficiales. Cambie también sus contraseñas desde un dispositivo seguro”, aconsejaron.

SPB