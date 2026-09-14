Incendio Daña 6 Locales en Mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca

Un fuerte incendio al interior del Mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca, Morelos, dejó al menos seis locales quemados y tres personas intoxicadas, informaron autoridades.

Reportes preliminares señalaron que las llamas se propagaron alrededor de las 23:20 horas del domingo, presuntamente desde el área de materias primas. Para las 1:01 horas de este lunes, la situación ya estaba controlada.

De acuerdo con Protección Civil del estado, seis locales resultaron afectados. Tres personas fueron atendidas en el lugar por intoxicación, mientras que otra sufrió cortaduras y tuvo que ser trasladada a un hospital.

"Conforme avancen las labores de auxilio se dará a conocer más información", reportó el Gobierno de Morelos.

En un primer comunicado, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de la ciudad indicó que autoridades se movilizaron al sitio,

"Los cuerpos de emergencia realizan labores de control y sofocación, mientras la SEPRAC mantiene un operativo de atención y coordinación en el lugar", se indicó a las 23:50 horas del 13 de septiembre.

Margarita González Saravia, gobernadora de la entidad, dijo que la prioridad fue atender a comerciantes y trabajadores en el mercado ubicado en pleno centro de la capital morelense.

"A las y los locatarios les reitero que no están solos, seguiremos de cerca la situación y brindaremos el acompañamiento que corresponda", publicó en los primeros minutos de este lunes.

Comerciantes y vecinos fueron los primeros en acudir para intentar sofocar el incendio y evitar mayores daños. A través de redes sociales, las personas pidieron ayuda. Las llamas y el humo negro fueron visibles a kilómetros de distancia.

Bomberos del área metropolitana trabajaron para sofocar el incendio, con apoyo de locatarios que utilizaron botes y cubetas con agua. Un par de horas después, se contuvo la emergencia.

"Le pedimos a la gente que nos deje trabajar", solicitó un funcionario estatal en un video publicado esta madrugada.

El Mercado Adolfo López Mateos es uno de los más importantes de Cuernavaca. Fue inaugurado en 1964 y su diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto Mario Pani. Además de sus locales comerciales, cuenta con murales y obras de arte de los años 60.

ASJ