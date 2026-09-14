Sociedad

Incendio Daña 6 Locales en Mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca

Presuntamente, el fuego comenzó en el área de materias primas y locatarios pidieron apoyo; al menos tres personas resultaron intoxicadas

CuernavacaLas llamas y el humo negro fueron visibles a kilómetros de distancia. Foto: Cuartoscuro.

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