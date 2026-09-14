Pronóstico del tiempo

Pronostican Fuertes Lluvias en la Mitad del País por Canales de Baja Presión

Las precipitaciones serán propiciadas por la inestabilidad atmosférica, en combinación con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

lluviasLas fuertes precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas . Foto: Cuartoscuro.

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