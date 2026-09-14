Pronostican Fuertes Lluvias en la Mitad del País por Canales de Baja Presión

La persistencia del monzón mexicano, la onda tropical 39 y canales de baja presión ocasionarán lluvias fuertes en al menos 13 estados del país este lunes, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La inestabilidad atmosférica, en combinación con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, afectarán la zona norte de México, así como regiones del occidente.

El Valle de México y la Península de Yucatán no estarán exentos a las lluvias, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizó, según el SMN.

Por otra parte, se espera ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (este y sur), Jalisco (norte, centro y oeste), Colima, Guanajuato (centro y oeste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte, oeste y este).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sur), Nuevo León (sur), Michoacán (sur), Guerrero (oeste, centro y este), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte y centro), Puebla (norte y sureste) y Chiapas (oeste, sur y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Quintana Roo.

Prevalecerá la onda de calor en:

Durango (oeste)

Sinaloa (centro y sur)

Chihuahua (noreste)

Coahuila (centro y sur)

Nuevo León (centro, sur y este)

Tamaulipas (oeste)

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Estado de México (suroeste).

Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, habrá ambiente fresco y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región, de acuerdo con el SMN.

En la tarde, se pronostica ambiente cálido y lluvias puntuales fuertes en el norte y el centro del Estado de México, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 19 a 21 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

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ASJ