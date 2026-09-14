Movilidad

Inundaciones Severas Complican la Circulación en la México-Puebla

La acumulación de agua provocó afectaciones viales y dejó a algunos automovilistas varados en la zona

Inundación en la México - PueblaN+

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