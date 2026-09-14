Inundaciones Severas Complican la Circulación en la México-Puebla

Las fuertes lluvias registradas esta noche en el Valle de México provocaron una fuerte inundación en la carretera México-Puebla, a la altura de Los Reyes Acaquilan, en el Estado de México.

La emergencia obligó a interrumpir temporalmente la circulación en la carretera federal, particularmente en los puntos de incorporación hacia la zona de Ermita y la carretera México-Puebla.

El avance de automóviles y transporte público se volvió complicado debido a los encharcamientos y las anegaciones.

Varias personas empujaron un vehículo hasta sacarlo de una severa inundación en la México-Puebla; también ayudaron a liberar una camioneta. #LasNoticiasDeFORO con @nataliaschzc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/WxaX3JdLDz pic.twitter.com/VBa34Sv0Fz — N+ FORO (@nmasforo) September 14, 2026

Varias personas a bordo de sus vehículos quedaron atrapadas, por lo que fueron auxiliadas por vecinos de la zona, quienes les ayudaron a salir de sus automóviles.

Un vecino del lugar comentó a N+ que esta zona es susceptible a inundaciones:

"Cuando llueve, todos los días se inunda desde la entrada del metro hasta la carretera", dijo a un corresponsal.

El nivel del agua llegó por arriba de la cintura en algunos puntos y alcanzó tal profundidad que incluso camionetas de mayores dimensiones quedaron atrapadas.

Uno de los conductores relató que, al comenzar la lluvia, intentó avanzar porque pensó que podría atravesar la zona inundada; sin embargo, el agua aumentó rápidamente y terminó haciendo flotar su vehículo.

Mientras varios automóviles permanecían detenidos, otros conductores intentaban avanzar lentamente a medida que el nivel del agua comenzaba a disminuir. Elementos de la policía municipal acudieron a la zona para apoyar ante la contingencia y controlar la circulación.

El problema, sin embargo, no es nuevo para los habitantes de Los Reyes La Paz. Vecinos señalaron que las inundaciones se presentan prácticamente cada vez que ocurren lluvias intensas.

La acumulación de agua estaría relacionada con problemas de drenaje que provocan que el líquido no pueda desalojarse con suficiente rapidez.

La situación generó largas filas de vehículos y complicaciones para quienes se dirigían hacia Texcoco y otros puntos de la carretera federal México-Puebla.