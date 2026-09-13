Movilidad

¿Hay Doble No Circula 14 de Septiembre? Así Aplica en CDMX y Edomex por Contingencia

Checa si hay Doble No Circula mañana lunes 14 de septiembre y qué carros no pueden salir por la restricción vehicular de la CAMe

Hay Doble Hoy No Circula lunes 14 de septiembre 2026 así aplica restricción en CDMX y Edomex tras contingenciaVarios carros no circulan este lunes 14 de septiembre 2026 en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

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