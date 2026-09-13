¿Hay Doble No Circula 14 de Septiembre? Así Aplica en CDMX y Edomex por Contingencia

Días antes de las fiestas patrias se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental y para salir de dudas, acá te decimos si hay Doble Hoy No Circula mañana lunes 14 de septiembre 2026 en CDMX y Edomex, así sabrás qué carros y placas no circulan por la restricción vehicular de la Comisión Ambiental de las Megalópolis (CAMe).

Fue durante la tarde del sábado 12 de septiembre cuando la CAMe decidió activar Contingencia Ambiental en CDMX y el Estado de México y la situación de emergencia se mantuvo durante gran de este domingo 13 de septiembre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CAMe Explica: ¿Qué Provocó la Contingencia por Ozono en el Valle de México?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia del contaminante PM2.5. Esto provocó que la CAMe tuviera que mantener las medidas adicionales para disminuir la contaminación.

La buena notica es que el riesgo de contaminación disminuyó para la población, por eso las autoridades ambientales decidieron suspender la Contingencia Ambiental para este domingo en el Valle de México, por ello te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

El Doble No Circula ya no está activo este domingo , pero en caso de que se hubiera mantenido dicha medida, para el lunes 14 de septiembre los siguientes carros y placas no iban a poder circular en CDMX y el Estado de México:

Todos los carros con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1, cuyo último número de placa sea PAR : 0, 2, 4, 6, 8.

Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6 .

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Ahora que ya se levantó la Contingencia, el Hoy No Circula 14 de septiembre 2026 aplica con normalidad, lo que significa que los siguientes autos no podrán salir por restricción:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

Autos con terminación de placas 5 o 6 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Para saber si se vuelve a implementar el Doble Hoy No Circula 14 de septiembre 2026, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que brinde la CAMe durante este domingo, pues será hasta la tarde o noche cuando sepamos qué carros no circulan en CDMX y Edomex durante este lunes.

AO