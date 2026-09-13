Lista de Carreteras y Autopistas con Bloqueos por Accidentes en el País

Debido a los accidentes, condiciones climáticas y manifestaciones, las autopistas del territorio nacional se ven afectadas diariamente, de ahí la importancia de tomar previsiones.

En México se han contabilizado 178,609 kilómetros de vías pavimentadas, de las cuales, 51,311 km corresponden a instancias federales y 103,787 km a líneas estatales.

Si este domingo circulas por alguna carretera, es necesario considerar informes sobre posibles choques u osbtrucciones por deslaves.

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan de casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 13 de septiembre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 53, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 13, 2026

00:53 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 53, dirección Cuernavaca, por la salida del camino de un tractocamión.

00:43 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 28, dirección Cuernavaca, tras la atención de un accidente.

00:33 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 265, dirección Acapulco, por un tractocamión con falla mecánica.