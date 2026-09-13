Movilidad

Lista de Carreteras y Autopistas con Bloqueos por Accidentes en el País

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales piden a los conductores mantenerse atentos a posibles cambios en la circulación

bloqueosLa Guardia Nacional y Capufe reportan diariamente sobre vías bloqueadas. Foto: Cuartoscuro.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Lista de Carreteras y Autopistas con Bloqueos por Accidentes en el País