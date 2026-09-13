Alertan de Lluvias Fuertes y Tormentas en 12 Estados por Onda Tropical 39

Autoridades pronostican lluvias intensas este domingo, acompañadas de descargas eléctricas, en 12 estados del país debido a la influencia de la onda tropical 39 y la persistencia del monzón mexicano.

Las precipitaciones estarán propiciadas por inestabilidad atmosférica en el noroeste del país, donde también se esperan rachas de viento.

Mientras que el sistema tropical 39, así como canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, afectarán el norte, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán y el Valle de México.

En contraste, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso en seis entidades del norte del país.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (noroeste, oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (oeste y norte), Puebla (norte y sureste), Guerrero (oeste y este) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sur), Coahuila (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Colima, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (norte), Hidalgo (este), Estado de México (centro y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California.

Prevalecerá la onda de calor en:

Sinaloa (centro y sur)

Nuevo León (centro, sur y este)

Tamaulipas (oeste)

Coahuila (centro y sur)

Chihuahua (noreste)

Durango (oeste)

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Nuevo León (este), Tabasco (centro), Campeche (centro) y Yucatán (oeste).

De 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Para el Valle de México, se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, se espera ambiente fresco y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región.

Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y suroeste), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México, todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 21 a 23 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

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ASJ