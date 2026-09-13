Pronóstico del tiempo

Alertan de Lluvias Fuertes y Tormentas en 12 Estados por Onda Tropical 39

En la capital del país se espera cielo medio nublado a nublado durante el día y una tarde con preciptaciones que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves

LluviasLa temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Foto: Reuters.

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