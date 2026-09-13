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Ya Hay Menú Para 'el Torito': Estos Serán los Platillos Que Servirán el 15 y 16 de Septiembre

Tostadas, hamburguesas y agua de sabor; esto ofrecerá el Centro de Sanciones Administrativas en las fiestas patrias

Tostadas en el torito por fiestas patriasFoto: SSC

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