Ya Hay Menú Para 'el Torito': Estos Serán los Platillos Que Servirán el 15 y 16 de Septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer el menú que ofrecerá para los días 15 y 16 de septiembre, por las fiestas patrias, en “El Torito”, para las personas que sean detenidas por incumplir con el reglamento de tránsito.

Con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, la dependencia reveló los platillos que se servirán en el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social. Este incluye desayuno, comida y cena con platillos típicos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Revelan el Menú de 'El Torito' para Conductores Sancionados en Fiestas Patrias

El martes 15 de septiembre, en “Torito” ofrecerá una comida con tostadas de diferentes guisados, así como el postre del día, entre otros elementos. Aquí damos a conocer todos los detalles:

Solo se servirá una cena que constará de arroz rojo, tres tostadas de tinga de pollo, pata y papa con chorizo, agua de sabor y postre del día.

Para el miércoles 16 de septiembre, el menú constará de desayuno, comida y cena.

Desayuno: Se servirán café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles.

Comida: Las personas detenidas degustarán platillos como hamburguesa, frijoles, fruta y agua de sabor.

Cena: Para el último servicio de ese día, se servirá café, papas encebolladas con jamón y chile serrano, así como postre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que las personas que infrinjan el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, es decir, que conduzcan bajo el influjo del alcohol u otras sustancias, serán trasladadas al “Torito”.

De acuerdo con el artículo 50, señala que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir.

TLS