Homicidios

Dan Detalles de la Muerte de Estudiante Española en Morelos: Investigan Feminicidio

La UAEM pidió a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de genero por el asesinato de Claudia Tacoronte

Personal de la Universidad de Granada, en España, guardó un minuto de silencio por la muerte de Claudia Tacoronte.Personal de la Universidad de Granada, en España, guardó un minuto de silencio por la muerte de Claudia Tacoronte. Foto: Facebook @universidadgranada

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Claudia Tacoronte, estudiante española en Morelos, fue asesinada. La UAEM pide investigación con perspectiva de género

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