Dan Detalles de la Muerte de Estudiante Española en Morelos: Investigan Feminicidio

El pasado fin de semana una noticia volteó los reflectores a Morelos: fue encontrada sin vida la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, cuya muerte es investigada como feminicidio.

Sobre el hecho, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, fue quien confirmó la muerte y aseguró en un mensaje que “se estableció comunicación con el Consulado de España en México para brindar acompañamiento institucional a los familiares de la víctima”.

Además, dijo que se instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, “a brindar el apoyo que sea requerido y mantener comunicación con la UAEM, dentro de sus respectivas atribuciones”.

Mientras tanto, el fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, compartió algunos detalles, que coincidieron con lo que informó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Los primeros detalles que dio a conocer el fiscal señalan que la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera se registró el sábado 12 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el funcionario estatal, el posible feminicidio de la estudiante española habría ocurrido en la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos.

Además, el fiscal de Morelos aseguró que la muerte de Claudia Tacoronte se investiga como feminicidio.

Por su parte, en un comunicado la UAEM expresó “su profunda indignación y se une a la pena que embarga a la familia de Claudia Tacoronte Aguilera”.

Además, la versión de la institución educativa coincide con lo dicho por el fiscal, pues señala que la estudiante española “lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla”.

Asimismo, aseguró que “desde que la Universidad tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes para mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia, a través de la Universidad de Granada y con las autoridades consulares españolas, así como para atender los requerimientos que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, sean necesarios”.

La UAEM pidió a la Fiscalía General del Estado de Morelos “y a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”.

Ante la noticia, este lunes, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y el resto de docentes guardaron un minuto de silencio por la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera.

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años de edad y realizaba un intercambio académico en la UAEM procedente de la Universidad de Granada, España.