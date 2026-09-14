Internacional

Beijing Rechaza llamado de CEO de Anthropic a Frenar Desarrollo de IA de China

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, aborden la gobernanza de la inteligencia artificial

ChinaFoto: AP.

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