Reportan que Actriz Hayden Panettiere Consumió Pastilla con Fentanilo antes de Morir

El día que falleció, la actriz estadounidense Hayden Panettiere ingirió una pastilla mortal: presuntamente oxicodona adulterada con fentanilo, de acuerdo con varias fuentes policiales consultadas por el medio TMZ.

La también modelo y cantante, conocida por sus papeles en la saga de cine “Scream”, falleció a los 36 años el pasado mes de agosto.

Fue encontrada en paro cardiaco cuando los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir una llamada de socorro. La autopsia preliminar descartó indicios de violencia.

Ahora, TMZ dio a conocer información de fuentes policiales y dijo que todas ellas están vinculadas al caso y con conocimiento directo.

Indicó que, según la información, Hayden tenía un "traficante de drogas" desde hacía tiempo en Los Ángeles, quien le suministraba varios medicamentos procedentes del mercado negro, incluida la oxicodona, un analgésico opioide.

"Nos informan que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte", indicó el medio.

Ante ello, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles está reconstruyendo la relación entre Hayden y su traficante, intentando rastrear el origen de la pastilla mortal.

Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine.

Es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie "Heroes"; como Juliette Barnes en el drama musical "Nashville", por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

También protagonizó "Remember the Titans" ("Duelo de Titanes"), "Raising Helen" ("Educando a Helen" o "Mamá a la fuerza"), "Ice Princess" ("Sueños sobre hielo" o "Soñando, soñando... triunfé patinando") y "Scream 4".

La actriz habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas This Is Me: A Reckoning y publicadas en mayo.

Con información de EFE.

SPB