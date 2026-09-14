Internacional

Reportan que Actriz Hayden Panettiere Consumió Pastilla con Fentanilo antes de Morir

La también modelo y cantante murió en agosto pasado; fuentes policiales revelan nuevos detalles del caso

La actriz Hayden Panettiere. Foto: EFE | ArchivoLa actriz Hayden Panettiere. Foto: EFE | Archivo

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