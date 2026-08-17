Así Hallaron a Hayden Panettiere los Servicios de Emergencia Antes de su Muerte

Nuevos detalles sobre los últimos momentos de Hayden Panettiere salieron a la luz este lunes 17 de agosto de 2026, luego de que la actriz fuera encontrada sin vida el domingo en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años.

Según confirmó el Departamento de Policía de Greenville, oficiales y personal de servicios médicos de emergencia (EMS) respondieron alrededor de la 1:50 p.m. hora local del domingo a un reporte de una "mujer inconsciente" en una vivienda de la zona. La llamada al 911 fue realizada por una amiga de la actriz, cuya identidad no fue revelada.

Según el audio del despacho obtenido por People y TMZ, el personal médico mencionó los términos "sobredosis" y "paro cardíaco" mientras se trasladaba al lugar de la emergencia.

Una vez en la escena, los paramédicos aplicaron lo que las autoridades describieron como soporte vital cardíaco avanzado, un procedimiento que combina reanimación cardiopulmonar (RCP) con administración de medicamentos, colocación de tubos respiratorios y monitoreo del ritmo cardíaco.

Después de realizar las maniobras de reanimación, Panettiere fue declarada muerta en el lugar a las 2:32 p.m.

Un representante de la actriz señaló a People que, aunque aún no cuenta con información completa, todo indica que se trató de una sobredosis. Sin embargo, la causa oficial de muerte será determinada después de una autopsia.

La policía de Greenville, junto con la Oficina del Forense del condado, confirmó que la investigación preliminar no ha arrojado indicios de ningún delito ni de circunstancias sospechosas. Está previsto que la autopsia se realice este lunes para determinar la causa y manera de muerte.

Panettiere, madre de una hija de 11 años fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko, había hablado abiertamente en los últimos años sobre su proceso de sobriedad tras enfrentar alcoholismo y adicción a opioides. La actriz, recordada por sus papeles en Heroes, Nashville y la franquicia Scream, murió apenas cinco días antes de cumplir 37 años.