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Así Hallaron a Hayden Panettiere los Servicios de Emergencia Antes de su Muerte

Según el audio del despacho obtenido por People, personal médico mencionó los términos 'sobredosis' y 'paro cardíaco' mientras se trasladaba al lugar de la emergencia. La investigación sigue en curso

hayden-panettiere-encontrada-servicios-emergencia-antes-muerte-que-pasoFoto: Getty Images

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Hayden Panettiere, conocida por 'Heroes' y 'Nashville', murió a los 36 años. Servicios de emergencia mencionaron 'sobredosis' y 'paro cardíaco'. La investigación sigue en curso.

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