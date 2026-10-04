Entretenimiento

¿Quién es Juan García, el Mexicano que Ganó 4.5 Millones de Pesos en MrBeast?

Tras completar una competencia que se hizo viral, Juan se coronó como uno de los ganadores y se llevó dinero y varias recompensas más

Juan (de naranja) uno de los cuatro ganadores del reto de MrBeast. Foto: Captura de pantallaJuan (de naranja) uno de los cuatro ganadores del reto de MrBeast. Foto: Captura de pantalla
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+