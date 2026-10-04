¿Quién es Juan García, el Mexicano que Ganó 4.5 Millones de Pesos en MrBeast?

Juan García pasó 202 días encerrado en un supermercado en Carolina del Norte, Estados Unidos, y con ello se convirtió en uno de los ganadores de un reto viral lanzado por el famoso creador de contenido conocido como MrBeast.

Luego de superar pruebas de resistencia y también el reto de comer todos los alimentos disponibles en la tienda, el mexicano se alzó con un premio de 248 mil 346 dólares, aproximadamente 4.5 millones de pesos, así como varias recompensas extra.

Aquí te contamos quién es Juan, el hombre que desde el inicio de la competencia —que se volvió tendencia global— se convirtió en el favorito de la comunidad hispana para ganar el concurso.

Juan García es un mexicano de 56 años de edad, originario del estado de Hidalgo, quien se dedica a la construcción.

Vive en Carolina del Norte y es padre de seis hijos, tres de los cuales van a la universidad.

El hidalguense contó que buscaba apoyar a su familia, y hasta entró al supermercado acompañado por uno de sus hijos.

Pero cuando su hijo Ángel salió del reto por motivos escolares y laborales, Juan tuvo la determinación de seguir hasta completar el concurso viral.

Esta odisea comenzó cuando Jimmy Donaldson, el famoso MrBeast, compró un supermercado y lanzó un reto: el último concursante en salir ganaría un gran premio económico, de aproximadamente 250 mil dólares.

Pero en el camino, las reglas cambiaron ante la permanencia de cuatro concursantes: Juan, Jackson, Rayhon y Eldin.

Entonces, se determinó que el cuarteto debía unir fuerzas para completar una serie de retos, uno de los cuales consistió en consumir todo lo almacenado en la tienda, alrededor de 4.3 millones de calorías. Y el premio también ascendió a casi 1 millón de dólares.

Los cuatro completaron el reto tras pasar más de seis meses encerrados en el supermercado y luego de unir fuerzas y crear estrategias para comer todo lo de la tienda; hicieron un inventario, analizaron qué comer primero y diseñaron un plan para lograrlo.

El desenlace ocurrió con la última comida este 3 de octubre de 2026 y con ello se llevaron en conjunto la gran bolsa económica.

Pero además del dinero, Juan ganó una camioneta, un anillo para su esposa y una excavadora para su empresa de construcción.

El hidalguense se convirtió así en un ejemplo de perseverancia, trabajo en equipo y hasta determinación, pues durante su estancia en la tienda tuvo una lesión de tobillo, que durante un tiempo limitó su movilidad, pero aun así siguió adelante.

SPB