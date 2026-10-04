Inicia Audiencia de Miguel Ángel 'N', en El Altiplano, Edomex

Ha dado inicio la audiencia de Miguel Ángel 'N' en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México, luego de que fuera detenido en Jalisco, ligado con el delito de contrabando de combustible.

Pese a que las partes de este proceso judicial fueran citadas a las 06:00 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que la comparecencia se realizara de manera privada, sin la presencia de medios de comunicación.

No obstante, N+ pudo confirmar que se lleva a cabo la audiencia, aunque se desconoce la hora en la que finalizará. Se espera conocer si Miguel Ángel 'N' será vinculado a proceso y si permanecerá con la medida de prisión preventiva.

Miguel Ángel ‘N’ tenía una orden de aprehensión desde 2025 por haber fungido como operador y enlace para el ingreso de al menos 31 buques con combustible no declarado entre abril de 2024 y marzo de 2025.

N+ Focus reveló que dentro de la estructura de huachicol fiscal creada por los hermanos Farías, Miguel Ángel 'N' era uno de los encargados de cooptar personal que participara en delitos en materia de hidrocarburos y tráfico de drogas.

Una de sus funciones operativas era garantizar revisiones simuladas en las aduanas para ocultar la importación de hidrocarburos que la red hacía pasar como aceites y aditivos.

De acuerdo con la causa penal 325/2025, Miguel Ángel ‘N’ se reunió al menos cinco veces entre el 10 de marzo y el 28 de junio de 2025 en tres domicilios diferentes en la Ciudad de México con Fernando ‘N’, actualmente detenido en el Altiplano por ser un personaje central en la trama de huachicol fiscal.

Miguel Ángel 'N' fue detenido la noche del 1 de octubre en Zapopan, Jalisco. Se dio a conocer que los trabajos de investigación incluyeron el uso de inteligencia y análisis de información técnica para detectar los movimientos del sujeto en países como Francia, Grecia, Mónaco y España, a donde viajó en aeronaves privadas y estancias o viajes a esos países.