Seguridad

Inicia Audiencia de Miguel Ángel 'N', en El Altiplano, Edomex

La cita estaba programada a las 06:00 horas; la FGR solicitó que la comparecencia fuera privada

Miguel Ángel N, Capitan Sol o El SolFoto: N+
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